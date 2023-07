Le PSG boucle un joli transfert à 22M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif en coulisses afin de renforcer l'effectif du PSG, Luis Campos continue de négocier pour boucler des transferts. Selon la presse espagnole, l'accord serait ainsi total avec Majorque pour l'arrivée de Kang In Lee. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 22M€, bonus compris.

Cet été, le PSG a bien l'intention de réaliser un gros mercato. Luis Campos joue très gros pour son avenir et s'active ainsi en coulisses pour boucler de nombreuses recrues. Dans cette optique, le club de la capitale serait parvenu à un nouvel accord.

PSG : Une star prend un gros stop sur le mercato https://t.co/R9z40DyZZv pic.twitter.com/tdNLiCL7qF — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Accord total pour le transfert de

En effet, selon les informations de MARCA , l'accord serait désormais total avec Majorque pour le transfert de Kang In Lee. Le jeune milieu offensif sud-coréen pourrait débarquer pour 22M€ hors bonus. 20% de cette somme devrait aller directement dans la poche du joueur qui pourrait donc récupérer environ 5M€. Kang In Lee devrait débarquer à Paris dans les prochains jours pour passer sa visite médicale.

Déjà la 6e recrue bouclée pour le PSG ?

Kang In Lee serait donc une nouvelle recrue pour le PSG qui en coulisses aurait déjà bouclé les transfert de Lucas Hernandez et Manuel Ugarte, ainsi que les signatures libres de Cher Ndour, Milan Skriniar et Marco Asensio.