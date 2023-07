PSG : Une offre légendaire arrive pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison supplémentaire. Par conséquent, il pourrait partir libre dans un an, ce que le PSG ne devrait pas accepter. Autrement dit, soit il prolonge soit il est vendu. Et le Qatar serait prêt à toutes les folies pour le convaincre d'étendre son bail de trois saisons.

Le feuilleton Mbappé va de nouveau animer le mercato dans les prochaines heures. Et pour cause, l'attaquant de l'équipe de France a décidé de ne pas activer l'option dans son contrat qui lui permettait d'étendre son bail d'une saison. Par conséquent, l'ancien Monégasque pourrait se retrouver libre dans un an. Une perspective que le PSG refuse d'envisager. Autrement dit, soit Kylian Mbappé prolonge, soit il sera vendu. Et le Qatar semble bien décidé à tout mettre en œuvre pour le convaincre.

Mbappé réclame un transfert, le PSG est sous pression https://t.co/mjhUina0u4 pic.twitter.com/DEyCgD3Usm — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Le PSG prêt à lâcher 500M€ pour Mbappé ?

En effet, selon les informations d'Eduardo Inda, le PSG est prêt à tout pour réussir à prolonger Kylian Mbappé. « Tout le monde dit que les Qataris vont démanteler le PSG parce qu'ils manquent d'argent... », explique dans un premier temps le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito avant de dévoiler les chiffres d'un éventuel nouveau contrat pour l'attaquant du PSG : « Ils étudient la possibilité de lui offrir beaucoup d'argent pour qu'il reste et le garde. Sans Mbappé, le PSG va tomber en ruine. Ils parlent de lui faire une offre de 500M€ pour trois saisons. Ce ne sera pas pour l'argent. Le Real Madrid, à chaque fois qu'ils ont parlé au club, on leur a dit de revoir leurs ambitions à la baisse . »

Le Real Madrid pourrait lâcher 360M€ pour Mbappé