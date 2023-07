PSG - Mbappé : Le pacte secret qui affole le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option dans son bail pour prolonger d'une saison. Par conséquent, il pourrait se retrouver libre dans un an et quitter le PSG sans indemnité de transfert. Une situation inacceptable pour le Qatar qui refuse l'idée de le laisser partir gratuitement son attaquant. A tel point qu'une promesse aurait été faite au capitaine des Bleus.

Cet été, le feuilleton Mbappé pourrait bien une nouvelle fois animer le mercato. Et pour cause, l'attaquant français a annoncé à sa direction son refus d'activer son option pour une saison supplémentaire. Par conséquent, son contrat s'achève officiellement en juin 2024 ce qui pourrait lui offrir la possibilité de partir libre dans un an, ce que le PSG refuse catégoriquement. Au point qu'un ultimatum aurait été fixé au capitaine des Bleus. Soit il prolonge, soit il sera transféré dès cet été.

PSG : Le clan Mbappé réclame une folie https://t.co/FUxe7ILmO2 pic.twitter.com/CmvKLK2O19 — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Une prolongation et un départ à 200M€ pour Mbappé ?

Néanmoins, dans l'absolu, le PSG préférerait conserver Kylian Mbappé. C'est la raison pour laquelle, selon les informations du Chiringuito , le club de la capitale aurait proposé un pacte à son attaquant. Concrètement, le Qatar lui aurait promis que s'il prolongeait jusqu'en 2025, il aurait un bon de sortie durant l'été 2024 contre une somme de 200M€. Soit le montant déjà exigé cet été par le PSG pour son transfert. Reste à savoir si cela suffira à convaincre Kylian Mbappé.

Pour un transfert, c'est maintenant ou jamais