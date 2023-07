PSG : Incroyable, Mbappé se fait dézinguer à l’étranger

Thibault Morlain

Kylian Mbappé l’a exprimé publiquement, il veut rester au PSG la saison prochaine. Mais voilà qu’il ne fermerait finalement pas la porte à un transfert cet été, à condition toutefois de s’y retrouver financièrement. Mbappé réclamerait alors une véritable fortune et cela lui vaut aujourd’hui de nombreuses critiques. La presse espagnole s’est ainsi lâchée sur le Français.

La question de ce mercato estival est donc de savoir si Kylian Mbappé quittera ou non le PSG. Ne voulant pas prolonger, le Français aurait été placé sur le marché des transferts. De son côté, Mbappé l’a confirmé : il veut rester la saison prochaine à Paris. Il n’empêche que tout serait encore possible pour un transfert. Mais pas à n’importe quel prix visiblement… Ainsi, ce dimanche, Marca révélait que Kylian Mbappé et son entourage réclamaient tout simplement 240M€ pour s’en aller. Une incroyable demande qui fait aujourd’hui l’objet d’un édito dans Marca et le champion du monde 2018 en prend pour son grade.

Le PSG se craque pour briser une terrible malédiction https://t.co/sWkm6bXmQD pic.twitter.com/vvKfdDYrXc — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

« Il aime le football, mais… »

« Il est logique et humain que chacun souhaite obtenir le maximum de rentabilité économique de son activité professionnelle. Mais il y a des domaines dans lesquels si le besoin est comblé et même au point de risquer dans la cupidité, cela peut être contre-productif. Mbappé en est l’exemple vivant. Il aime le football, il y joue comme peu d’autres, il aimerait remporter des titres individuels et des récompenses qui en feraient un des plus grands, mais il est pris au piège dans une prison dorée », est-il d’abord expliqué sur Kylian Mbappé.

« Il ressemble à un comptable »