Mbappé : Coup de bluff sur le mercato ? Il répond !

Poussé vers la sortie par le PSG s’il continuait de refuser de prolonger son contrat à Paris, Kylian Mbappé ferait tourner la tête d’écuries de Premier League comme Arsenal. Fabrizio Romano a rétabli la vérité.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui ces dernières semaines, et ce, en raison de sa décision de ne pas activer la dernière année optionnelle de son contrat au PSG. De ce fait, le champion du monde tricolore sera agent libre à l’été 2024 si la situation restait inchangée. Ce que le comité de direction du Paris Saint-Germain prévoirait bien d’éviter.

Arsenal prêt à tenter un gros coup pour Mbappé ?

Et pour cause, le PSG se montrerait très clair : une prolongation de contrat signée ou un transfert bouclé avant la fin du mercato. Kylian Mbappé a pour sa part fait savoir à plusieurs reprises qu'il comptait honorer son contrat au PSG. Pour autant, les clubs européens resteraient attentifs à la situation. Outre le Real Madrid, Liverpool et Manchester United seraient sur les rangs, prêts à saisir toute opportunité. Et Arsenal ?

«Aucune information sur un club anglais qui serait en pourparlers pour recruter Mbappé»