Mercato : Une énorme bataille attend le PSG pour ce buteur

Benjamin Labrousse

Désireux de recruter un attaquant confirmé durant ce mercato estival, le PSG pourrait jeter son dévolu sur le Portugais Gonçalo Ramos. Profil très prometteur, l’avant-centre de Benfica est également très convoité par Manchester United. De plus, le club lisboète compte absolument le conserver cet été, laissant place à une énorme bataille à son sujet.

Alors que le PSG s’apprête à nommer l’Espagnol Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur, le mercato estival parisien pourrait véritablement s’emballer dans les prochains jours. Car Paris a bouclé plusieurs transferts, et devrait très prochainement officialiser ces arrivées. Mais le PSG possède toujours comme priorité de recruter un attaquant de pointe pouvant permettre au tacticien espagnol de placer Kylian Mbappé sur le côté gauche de l’attaque parisienne.

PSG : La presse espagnole lâche une bombe pour le transfert de Mbappé https://t.co/FSwZBzu09M pic.twitter.com/7EIu1XMP3a — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Le PSG veut le recruter, Benfica ne veut pas se séparer de Gonçalo Ramos

Ainsi, les dirigeants du PSG auraient coché le nom de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais du Benfica sort d’une très belle saison avec le club lisboète (27 buts toute compétitions confondues), et pourrait quitter Lisbonne contre un chèque de 60M€ selon A Bola . Le média portugais précise cependant que Benfica et son entraîneur allemand Roger Schmidt ne souhaitent absolument se séparer de l’attaquant de 22 ans, compliquant ainsi l’opération. En revanche, le club portugais aurait toutefois d’ores et déjà commencé à sonder le marché des transferts pour trouver un remplaçant à Gonçalo Ramos.

Manchester United apprécie également le Portugais