Il claque la porte de l’OM, ça ne passe pas

L’OM a longtemps tenté ces derniers mois de prolonger le contrat de Sead Kolasinac qui arrive à expiration, mais le défenseur bosnien a finalement tranché : il part libre en direction de l’Atalanta Bergame qui lui offre un gros contrat. Mais son compatriote Mehmed Bazdarevic ne comprend pas vraiment ce choix de carrière et le fait savoir.

Recruté lors du mercato de janvier 2023 après avoir été libéré de son contrat par Arsenal, Sead Kolasinac a vécu des hauts et des bas sous le maillot de l’OM. Le défenseur bosnien de 30 ans, capable d’évoluer dans l’axe et sur le flanc gauche, n’a pas toujours fait l’unanimité au sein du club phocéen avec notamment un énorme raté sur cette fameuse tête à bout portant face à Tottenham, en Ligue des Champions, qui avait coûté la qualification à son équipe. Et le futur de Kolasinac a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines.

Kolasinac file en Italie

L’OM semblait bien décidé à prolonger le contrat de son défenseur bosnien qui arrivait à expiration, mais de son côté, Sead Kolasinac a finalement opté pour une autre option et va rejoindre l’Atalanta Bergame qui lui offre un contrat de deux ans + une année en option avec un salaire annuel de 2M€. Mais ce choix de carrière ne fait pas forcément l’unanimité pour l’ancien défenseur de l’OM…

« Pourquoi partir ? »