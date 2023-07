Un joueur quitte l’OM, la raison est dévoilée

Arnaud De Kanel

Après 18 bons mois à l'OM, Sead Kolasinac s'apprête à rejoindre l'Atalanta Bergame. Le départ du défenseur bosnien n'était pas prévu et Pablo Longoria était plutôt surpris d'apprendre qu'il négociait en cachette avec le club italien. L'OM voulait bien le prolonger mais l'offre ne l'a pas convaincu.

Une page se tourne à l'OM. Homme fort d'Igor Tudor cette saison, Sead Kolasinac prend la direction de l'Atalanta Bergame. L'ancien joueur d'Arsenal n'était plus sous contrat avec le club phocéen depuis ce samedi et malgré plusieurs semaines de négociations, les discussions n'ont débouché sur aucun accord. On sait désormais ce qui a bloqué.

Un salaire trop bas pour Kolasinac

Ce dimanche, L'Equipe nous en dit plus sur les raisons du départ de Sead Kolasinac. Le quotidien sportif indique que les négociations auraient débuté depuis le mois de février avec le défenseur bosnien. Malgré une nette avancée au début, elles ont rapidement été freinées à cause d'une mésentente sur le côté salarial. L'OM s'est donc résigné à laisser filer Kolasinac.

L'Atalanta en avait besoin