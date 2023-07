Un buteur est annoncé à l’ASSE, c’est une surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts en vue de la saison prochaine, l’ASSE s’active en coulisses pour densifier son secteur offensif. Dans cette optique, la piste menant à Alexandre Mendy prend de l’ampleur. Mais le profil de l’attaquant de Caen, très différent de celui de Jean-Philippe Krasso, ne convainc pas le journaliste Laurent Hess.

Après une saison durant laquelle l'ASSE a lutté pour son maintien en Ligue 2, les Verts visent désormais la montée en Ligue 1. Cela passera par un recrutement ambitieux notamment dans le secteur offensif où il faudra remplacer Jean-Philippe Krasso. Dans cette optique, Alexandre Mendy serait suivi. Une piste qui surprend Laurent Hess.



Alexandre Mendy dans le viseur de l'ASSE ?

« L'ASSE qui s'intéresse à Alexandre Mendy, cela n'a rien de surprenant. L'ancien guingampais est un vrai buteur de L2, rodé aux joutes de ce championnat. Il pèse plus de 30 buts en cumulant les deux dernières saisons. Ses stats plaident en sa faveur, son expérience et son gabarit aussi. Mais si le Caennais a un peu la même morphologie que Jean-Philippe Krasso, que l'on ne s'y trompe pas : il n'évolue pas du tout dans le même registre », écrit le journaliste pour BUT Football Club , avant de détailler son analyse.

Un profil différent de Krasso