Mercato : Il met déjà la pression sur le boss de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur de l'OM pour remplacer Igor Tudor, Marcelino a été présenté en conférence de presse ce mardi. L'occasion pour le technicien espagnol d'afficher ses ambitions avec le club phocéen, ce qui passe notamment pas un mercato important. D'ailleurs Marcelino n'hésite pas à annoncer la couleur dans ce domaine.

Avant le dernier match de la saison, Igor Tudor a annoncé son départ de l'OM, seulement une saison après son arrivée. Pour le remplacer, le club phocéen a contacté plusieurs entraîneurs avant de finalement miser sur Marcelino. Le technicien espagnol était d'ailleurs en conférence de presse ce mardi afin d'être présenté aux médias. L'occasion de présenter son projet pour le club phocéen.

McCourt - Arabie Saoudite : Le feuilleton continue pour l'OM ! https://t.co/mJOpnz3lli pic.twitter.com/ROiyCobzZl — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Marcelino annonce son projet

« On a vu plusieurs matchs de la saison passée. On va avoir un style de jeu qui sera différent, surtout défensivement. On va travailler pour être prêt le plus rapidement possible à l'aube de la Ligue des champions. Nous avons une organisation qui dépend des joueurs. Ca ne s'éloignera pas du 4-4-2 mais on peut jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Ca dépend des profils. On ne va pas changer de système en fonction de l'adversaire et se concentrer sur nous même », assure Marcelino en conférence de presse.

«Un entraîneur veut rapidement que son effectif soit complet»