Mercato : Il lâche une grande annonce sur son retour à l’ASSE

Thibault Morlain

La saison prochaine, l’ASSE visera bien évidemment la montée en Ligue 1. Pour cela, les Verts vont se renforcer durant l’intersaison, mais ça pourrait également bouger au sein du staff de Laurent Batlles. Il a notamment été question que Jérémy Clément l’intègre, faisant ainsi son retour à l’ASSE. Mais voilà qu’aujourd’hui, on n’en prendrait finalement pas le chemin selon les dires du principal intéressé.

Ancien joueur, passé notamment par l’OL, le PSG ou encore l’ASSE, Jérémy Clément s’est depuis reconverti en tant qu’entraîneur. Et voilà qu’il cherche actuellement un nouveau projet. Récemment, il avait été question d’un possible retour chez les Verts pour intégrer le staff de Laurent Batlles. Une idée qui a visiblement pris forme mais voilà que cela ne devrait pas se concrétiser pour Clément.

PSG : C'est le jackpot pour Lionel Messi https://t.co/mk9TtqXBVP pic.twitter.com/6gWfXiYQzo — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

« On a discuté, mais cela n’a rien donné »

A l’occasion d’un entretien accordé au Dauphiné , Jérémy Clément s’est livré concernant un potentiel retour à l’ASSE afin d’y intégrer le staff de Laurent Batlles. L’ancien Stéphanois a alors expliqué : « J’ai eu un contact avec Saint-Etienne. On a discuté, mais cela n’a rien donné. Mon envie première aujourd’hui, c’est d’être adjoint dans un staff pro. J’ai été numéro un à Bourgoin et Andrézieux, mais là je me vois bien au service de quelqu’un pour apporter de la compétence et continuer à apprendre ».

« Depuis que j’ai annoncé que je quittais Andrézieux, mon téléphone n’a pas sonné »