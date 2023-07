Il clashe l'ASSE, son transfert est bouclé

Alexis Brunet

L'ASSE nourrit de grands espoirs pour la saison prochaine. Le club du Forez vise tout simplement une remontée en Ligue 1. Pour ce faire, Saint-Étienne devra réaliser un mercato de qualité. Mais certains joueurs devront aussi quitter le club. Justement, Yvann Maçon est en instance de départ. Le défenseur ne s'imaginait pas rester au club.

Longtemps, l'ASSE a cru qu'elle pouvait descendre en National 1. Cela aurait été dramatique pour ce monument du football français, qui a déjà quitté l'élite il y a peu. Au final, Saint-Étienne a réussi à se maintenir, mais les objectifs seront différents l'année prochaine.

Yvann Maçon va quitter Saint-Étienne

En 2023-2024, l'ASSE vise tout simplement la montée en Ligue 1. Une mission difficile pour Laurent Batlles et ses hommes. D'autant plus que le club va perdre beaucoup de joueurs. Jean-Philippe Krasso est déjà parti, et selon les informations de Loïc Tanzi de L'Équipe , Yvann Maçon sera le prochain. Le défenseur va s'engager en prêt avec le Maccabi Tel-Aviv. L'opération sera assortie d'une option d'achat.

ASSE : Le cauchemar est terminé, son transfert est acté https://t.co/yQ7ok8a1NS pic.twitter.com/ChZP9fb1I0 — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Un départ inéluctable