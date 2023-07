Un rappeur signe à l'OM, il jubile

Amadou Diawara

Au mois de janvier, l'OM s'est associé à D’or et de platine. Alors que la saison 2022-2023 est terminée, le club phocéen a annoncé qu'il poursuivait sa collaboration avec le label de Jul lors du prochain exercice. D'Or et de platine devenant partenaire premium de l’OM pour la saison 2023-2024.

En janvier dernier, l'OM de Pablo Longoria a créé la surprise en annonçant sa collaboration avec D'or et de platine , le label du rappeur Jul. Alors que les deux parties ont apprécié leur association, elles ont décidé de signer un nouveau contrat, prolongeant leur aventure pour la saison 2023-2024.

L'OM et Jul poursuivent l'aventure en 2023-2024

« L’Olympique de Marseille et le label musical D’or et de platine poursuivent l’aventure ensemble. L’Olympique de Marseille et D’or et de platine sont fiers de poursuivre l’aventure. Le label du rappeur marseillais JuL renforce son engagement envers le club et devient partenaire premium de l’OM pour la saison 2023/2024 » , peut-on lire sur le site officiel du nouvel OM de Marcelino.

«Je ne peux pas rêver mieux que de représenter l’OM»