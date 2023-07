Cette star quitte le PSG, son transfert est retardé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Sergio Ramos va rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement cet été. Alors qu'il était proche d'Al Ahli ces derniers jours, le vétéran espagnol de 37 ans aurait retardé l'annonce de son choix final à cause de problèmes personnels. Toutefois, son transfert vers l'Arabie Saoudite ne serait pas compromis.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Sergio Ramos a paraphé un bail de deux saisons. N'ayant pas réussi à se mettre d'accord avec la direction parisienne pour prolonger, le vétéran espagnol de 37 ans a été contraint de quitter le club rouge et bleu à la fin de son engagement le 30 juin.

Sergio Ramos proche d'Al Ahli

Depuis vendredi, Sergio Ramos n'est plus un joueur du PSG. Il va donc s'engager librement et gratuitement en faveur d'un nouveau club. Et il pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo (Al Nassr) et Karim Benzema (Al Ittihad), ses anciens coéquipiers du côté du Real Madrid, en Arabie Saoudite.

Un contre-temps à cause de soucis personnels