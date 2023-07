Mercato : Une star du Real Madrid prend une énorme décision

Baptiste Berkowicz

Alors que Luka Modric est au Real Madrid depuis 2012, le Croate a récemment prolongé son contrat avec les Merengue jusqu'en 2024. L'Arabie saoudite, toujours à la quête de superstars pour promouvoir son championnat, s'intéressait fortement au milieu de terrain. Ce dernier n'a pas souhaité donner suite aux négociations.

L'Arabie saoudite n'a pas fini de faire parler d'elle sur le marché des transferts. Déjà très actifs sur ce mercato estival, les Saoudiens souhaitent attirer une star du Real Madrid : Luka Modric.

L'Arabie saoudite pas souhaitée par Modric

Après avoir attiré Karim Benzema, les Saoudiens entendent à nouveau piocher du côté du Real Madrid. D'après les informations de AS , Luka Modric est bel et bien ciblé par l'Arabie saoudite pour un recrutement cet été. Néanmoins, le milieu de terrain croate n'envisage pas poursuivre les négociations et prévoit de rester au sein du Real Madrid.

L'Euro dans le viseur