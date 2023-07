Le PSG veut oublier Mbappé, c'est la douche froide

Axel Cornic

L’annonce de Kylian Mbappé fait trembler le Paris Saint-Germain et toute option semble pouvoir être envisagée lors de ce mercato estival, même un transfert pour ne pas le laisser filer libre dans un an. Ainsi, au sein du club parisien on se demande qui pourra remplacer la star française et selon la presse italienne, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Federico Chiesa, ailier de la Juventus et de la Squadra Azzurra.

Personne ne sait où va jouer Kylian Mbappé la saison prochaine. Il a en effet déclaré vouloir faire une dernière saison au PSG, mais du côté du club on pense surtout à éviter le scénario catastrophique d’un départ libre en juin 2024. Et cela passera forcément par un transfert...

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Neymar https://t.co/faiTqEpLTk pic.twitter.com/axqQIg1gim — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Chiesa, le nouveau Mbappé du PSG ?

Pour le moment, on en est encore loin, mais le PSG semble vouloir prendre les devants et aurait déjà trouvé un profil intéressant pour remplacer Mbappé. Il Corriere dello Sport parle en effet d’un intérêt prononcé pour Federico Chiesa, qui plairait tout particulièrement à Luis Campos. Ce dernier est au courant de la situation de crise qui frappe la Juventus et souhaiterait donc en profiter.

La Juventus attend une offre de 60M€

Pour le moment, le PSG ne semble toutefois pas être à la hauteur. D’après les informations du quotidien italien, aucune offre convaincante ne serait arrivée pour le moment sur le bureau des dirigeants bianconeri. Le montant de 60M€ aurait été fixé et actuellement les seules offres se seraient arrêtées à près de 50M€, bonus inclus.