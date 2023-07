Mercato : Coup de tonnerre à venir pour Pogba ?

Arnaud De Kanel

Blessé toute la saison, Paul Pogba n'a pas été en mesure de se relancer à la Juventus. Avec l'essor du football saoudien, son avenir pose question. D'ailleurs, Rafaela Pimenta, son agente, se serait entretenue avec un homme fort du recrutement turinois.

Paul Pogba a vécu une saison cauchemardesque. De retour à la Juventus après un passage compliqué à Manchester United, le milieu de terrain s'est rapidement blessé avant d'être plongé dans une triste affaire judiciaire. Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde, Pogba n'est plus assuré de retrouver l'équipe de France et encore moins une place de titulaire à la Juventus. Sa représentante aurait même été aperçue dans les installations de la formation turinoise.

Pimenta débarque à Turin pour Pogba

Suite au décès de Mino Raiola, Rafaela Pimenta a repris les affaires. L'avocate de Paul Pogba représente également d'autres joueurs et en cette période de mercato, elle souhaite faire du business. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport , elle se serait entretenue avec Giovanni Manna, l'homme qui dirige le mercato de la Juventus. Le dossier Paul Pogba aurait été évoqué au même titre que ceux de Noussair Mazraoui ou encore Kasper Dolberg. Mais c'est bien au sujet de l'international tricolore que le rendez-vous avait été planifié. Le champion du monde 2018 pourrait donc quitter la Juventus contre toute-attente.

