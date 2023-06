Catastrophe pour l’ASSE, une légende attend une révolution

Hugo Chirossel

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’ASSE espérait remonter directement dans l’élite. Ce qui ne s’est pas produit, après un début de saison très compliqué, l’AS Saint-Etienne a finalement terminé dans le ventre mou du classement de Ligue 2. Hervé Revelli, meilleur buteur de l’histoire des Verts, espère un rebond rapide du club, afin de regoûter aux compétitions européennes l’Europe.

Au milieu des rumeurs sur une potentielle vente du club, l’ASSE se prépare à vivre une nouvelle saison en Ligue 2. Bien qu’ils avaient l'ambition de remonter en Ligue 1 l’année qui suivait leur relégation, les espoirs des Verts sont rapidement partis en fumée après un début de saison chaotique.

« Saint-Etienne ne doit pas végéter en seconde division »

Présent dans une émission organisée par Radio Scoop afin de célébrer les 90 ans de l’ASSE, Hervé Revelli est revenu sur ses années chez les Verts . « Je n’ai que des bons souvenirs. Au départ les deux premières années c’était la joie avec des gens qui venaient pour nous voir au stade et pour faire la fête. J’ai connu les titres, sept fois champion de France, quatre Coupe de France, ma première en équipe de France c’est quand j’étais à Saint-Étienne. Meilleur buteur de première division avec l’AS Saint-Étienne, j’ai quand même porté le maillot pendant 14 ans, ça fait beaucoup ! », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Evect .

« On doit vite remonter pour redonner le goût de l’Europe aux gens »