Vente ASSE : Platini fait un énorme aveu

Benjamin Labrousse

Malgré une histoire récente plus compliquée, l’ASSE reste dans les mémoires collectives comme un club français historique. Alors qu’un processus de potentielle vente du club agite l’actualité du club stéphanois, la légende vivante Michel Platini a récemment livré sa vision de l’évolution des Verts. Pour le triple Ballon d’Or, le problème se trouve au niveau financier.

Après une terrible descente en Ligue 2 l’an dernier, l’ASSE n’est pas passée loin de la correctionnelle en ayant longtemps flirté avec la zone de relégation en National cette saison. Grâce à un regain de forme en deuxième partie de saison, les hommes de Laurent Batlles ont finalement terminé à une honorable 8ème place. Mais bien que l’ambition des Stéphanois soit de remonter dans l’élite du football français la saison prochaine, l’ASSE n’est toujours pas à sa place de club mythique…

L’ASSE a trouvé son nouveau buteur https://t.co/fqLCTpA7v4 pic.twitter.com/pZOcsWCrml — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

« Un retour au premier plan pour l’ASSE ? C’est compliqué »

Dans les colonnes du Progrès , Michel Platini s’est exprimé sur les possibilités pour l’ASSE de revenir au haut niveau. « Un retour au premier plan pour l’ASSE ? C’est compliqué. Sauf à ce qu’on trouve du pétrole dans les mines… En s’appuyant sur la formation ? Là aussi, c’est compliqué. Maintenant, tu formes un gamin de 16 ans, à 17 ans il est parti. C’est l’argent qui fait la différence. Quand tu as de l’argent, tu as de bons joueurs » , affirme la légende des Verts , passé par le club entre 1979 et 1982.

« Le problème, c’est de savoir qui veut acheter et s’il met les moyens »