Surprise, il annonce du lourd pour la vente de l’ASSE

La rédaction

Président du conseil de surveillance de l'ASSE, Bernard Caïazzo a fait son retour sur le devant de la scène à l'occasion des 90 ans du club stéphanois. Discret depuis son installation à Dubaï, le dirigeant est sorti de son silence pour évoquer la vente de l'ASSE, toujours d'actualité. Il espère toujours attirer un investisseur qui permettra à l'équipe de revenir en Ligue 1.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une lettre dans les colonnes du Progrès afin d'annoncer la mise en vente de l'ASSE. Mais en deux ans, rien ou presque n'a changé. Les deux hommes sont toujours en place, malgré leur volonté de se séparer du club. Récemment, ils avaient rencontré des investisseurs pour discuter de la cession. Mais depuis plusieurs semaines, ce dossier est retombé dans l'oubli. Il a fallu que Bernard Caïazzo accepte d'accorder un entretien à l'occasion des 90 ans de l'ASSE pour faire un point sur ce dossier;





« Je souhaite vivement qu’un investisseur reprenne le club »

Domicilié aujourd'hui à Dubaï et discret dans les médias, Caïazzo a confirmé que l'ASSE restait en vente. Le responsable espère parvenir à attirer un investisseur capable de faire passer un cap à la formation. « Je souhaite vivement qu’un investisseur reprenne le club, avec une capacité financière qui permettra à l’ASSE de retrouver sa fierté et à ses supporters le bonheur, et bien sûr qu’il l’aime comme nous toutes et tous » a confié Caïazzo.

« L’ASSE doit reprendre sa place en Ligue 1 »