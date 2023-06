Catastrophe à l'ASSE, il lâche de grandes annonces

Benjamin Labrousse

Auteure d’une saison compliquée après la relégation en Ligue 2, l’ASSE a longtemps flirté avec la zone de relégation en National. La catastrophe est désormais évitée, mais le club stéphanois ne perd pas de vue son objectif majeur : remonter en Ligue 1 la saison prochaine. Interrogé à ce sujet, Loïc Perrin a livré sa vision de l’équipe actuelle du club du Forez.

L’ASSE s’en sort très bien. Grâce à un regain de forme intervenu à partir du mois de février, le club du Forez a réalisé une fin de saison en boulet de canon afin de finalement terminer 8ème de Ligue 2. Si les ambitions de remontée directe en Ligue 1 après la terrible relégation de l’an passé ont rapidement pris du plomb dans l’aile, l'ASSE espère capitaliser sur la fin de saison afin d’être compétitive l’an prochain. Cela passera notamment par un mercato estival réussi, mais également par la direction que prendra l’effectif dirigé par Laurent Batlles.

« Nous avons vécu une saison de transition »

Dans des propos relayés par Peuple Vert , l’ancien joueur (2003-2020) de l’ASSE Loïc Perrin est revenu sur le bilan effectué par la direction stéphanoise après cette saison complexe. Pour le coordinateur sportif des Verts , l’objectif est simple : remonter en Ligue 1 la saison prochaine. « Nous avons vécu une saison de transition, la prochaine devrait nous permettre de jouer la montée » .

« Il est plus facile d’opérer cette mutation en Ligue 2 qu’en Ligue 1 »