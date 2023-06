L’ASSE se lâche sur les gros dossiers du mercato

Thibault Morlain

Alors que la saison de Ligue 2 est désormais terminée, l’ASSE peut maintenant se concentrer sur le prochain exercice avec bien évidemment pour objectif la remontée en Ligue 1. Pour cela, cela devrait bouger chez les Verts durant le mercato estival. A quoi faut-il alors s’attendre du côté de l’ASSE ? Loïc Perrin s’est penché sur le sujet et évoqué certains gros dossiers.

Dans la zone rouge en première partie de saison, l’ASSE a bien redressé la barre par la suite. Les Verts continueront donc en Ligue 2, mais l’objectif sera toujours le même : remonter en Ligue 1. La question est alors de savoir quel sera l’effectif à disposition de Laurent Batlles pour la saison prochaine. A l’approche de l’ouverture du mercato estival, de nombreuses interrogations existent dans le Forez. Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ASSE, a fait le point sur plusieurs dossiers.

« Le problème c'est qu'il a du mal à prendre une décision »

Rapporté par Envertetcontretous , Loïc Perrin a évoqué dans un premier temps le cas de Jean-Philippe Krasso, serial buteur de l’ASSE cette saison. « Ça fait un moment que Jean-Philippe Krasso est la prochaine priorité. Le problème c'est qu'il a du mal à prendre une décision. C'est son droit également, il attend d'autres propositions ce que je peux comprendre avec la belle saison effectuée. On espère toujours le convaincre même s'il y a peut-être peu de chance », a expliqué le dirigeant stéphanois.

« On se projette avec eux »