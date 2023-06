Gros coup pour le PSG, un ancien de l’OM prêt à débarquer ?

Thibault Morlain

En plus de Milan Skriniar, le PSG chercherait encore à se renforcer en défense centrale. Tandis qu’un forcing du club de la capitale pour Lucas Hernandez (Bayern Munich) est évoqué, d’autres pistes reviennent sur la table. Le nom de William Saliba est ainsi toujours associé au PSG pour cet été. Et visiblement, le PSG pourrait avoir ses chances avec le joueur d’Arsenal, passé par l’OM la saison dernière.

Prêté la saison dernière à l’OM, William Saliba a montré à quel point il était impressionnant. De quoi convaincre Arsenal d’enfin lui donner sa chance. Et cette saison, l’international français a confirmé avec les Gunners. Auteur de prestations remarquées, Saliba fait toutefois actuellement parler de lui pour son avenir. Une rumeur fait notamment état d’un intérêt du PSG pour l’ancien joueur de l’OM pendant qu’Arsenal voudrait absolument lui offrir un nouveau contrat. Quid alors de l’avenir de William Saliba ?

Le PSG pense à Saliba

Pour GiveMeSport , Ben Jacobs s’est confié sur le cas William Saliba. Et dans un premier temps, à propos du PSG, le journaliste CBS a assuré : « Saliba sera l’une des grosses priorités d’Arsenal car il y a d’autres intérêts, notamment du PSG. Le PSG a un nouveau modèle, une nouvelle philosophie d’acheter des jeunes et si possibles des Français. Saliba coche les deux cases. Etant donné le fait qu’il aime jouer en France et qu’il soit né à quelques kilomètres de Paris, il pourrait être convaincu si rien n’est résolu avec Arsenal ».

« Saliba a toutes les cartes en main »