Cristiano Ronaldo snobé par une star du PSG

En fin de contrat avec le PSG, Sergio Ramos disputait samedi soir son dernier match avec le maillot du club de la capitale contre Clermont. Le défenseur espagnol dispose de plusieurs options pour son avenir, dont Al-Nassr, mais il ne fait pas du club de Cristiano Ronaldo une priorité.

Via un communiqué diffusé vendredi soir, le PSG actait le départ de Sergio Ramos en fin de contrat à l’issue de la saison : « Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu'il a passées avec nous (…) ce fut un honneur de l'avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur », a indiqué le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Messi, Cristiano Ronaldo... C'est la guerre pour cette star du PSG https://t.co/slvxaoFhL4 pic.twitter.com/pus5aPVdkg — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Ramos fait ses adieux au PSG

De son côté, le défenseur espagnol de 37 ans affichait également son émotion de quitter le PSG : « Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse. J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris », a indiqué Ramos. Mais de quoi sera désormais fait son avenir ?

Ramos dit non au club de CR7