Révolution au PSG, le projet Mbappé prend forme

Pierrick Levallet

Le PSG a prévu de revoir totalement son projet pour la saison prochaine. Le club de la capitale compterait notamment construire autour de Kylian Mbappé en se basant sur les joueurs locaux et issus du centre de formation. Lionel Messi et Neymar pourraient d'ailleurs être sacrifiés lors du prochain mercato estival pour le bien de ce nouveau projet.

Cet été, le PSG prépare une grande restructuration de son effectif. Plusieurs stars devraient quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. La formation parisienne a déjà officialisé le départ de Sergio Ramos à travers un communiqué. Lionel Messi a rapidement suivi. L’Argentin est en fin de contrat en juin prochain et il quittera la capitale une fois la saison terminée comme il l'a annoncé à ESPN . Neymar, lui aussi, pourrait bien claquer la porte. La star de 31 ans n’est plus satisfaite de sa situation au PSG. D’ailleurs, les deux joueurs pourraient bien être sacrifiés cet été pour Kylian Mbappé.

Le PSG veut construire autour de Mbappé

Comme le rapporte SPORT , la vente de Neymar et le départ de Lionel Messi confirmeraient l’idée que le PSG veut construire son projet autour de Kylian Mbappé. Le club de la capitale voudrait en faire son « franchise player ». De plus, la formation parisienne devrait entamer une grande révolution dans son recrutement.

Un projet orienté autour des joueurs locaux ?

À partir de l’année prochaine, le PSG devrait privilégier les joueurs locaux, notamment issus de son centre de formation. Le champion de France devrait s’éloigner de son modèle habituel qui consiste à ne recruter que des stars et des cracks. Cette saison, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi ont eu le droit à un peu de temps de jeu et devraient continuer à grimper dans l’effectif parisien lors de l’exercice 2023-2024. Le projet Mbappé est en train de prendre forme au PSG. Lionel Messi et Neymar pourraient en être les premières victimes cet été.