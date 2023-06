Vente ASSE : Il annonce une catastrophe en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis maintenant plus de deux ans, la vente de l'ASSE fait fantasmer et agace les supporters stéphanois. En effet, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo demeurent en poste, malgré l'intérêt de nombreux investisseurs. Aujourd'hui, ce dossier serait au point mort comme l'a confirmé Jean-Michel Larqué au micro de RMC ce mardi soir.

Lancée en avril 2021, la vente de l'ASSE n'a débouché sur aucun accord. Deux ans après, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont toujours en poste, malgré l'intérêt de nombreux investisseurs. Aujourd'hui, peu de nouvelles filtrent sur ce dossier, même si le président du conseil de surveillance assure rechercher un repreneur solide.

Mercato : Un phénomène de l’ASSE va partir ! https://t.co/4ZajyroFg9 pic.twitter.com/YryrJlTamP — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Un dossier toujours d'actualité

« Je souhaite vivement qu’un investisseur reprenne le club, avec une capacité financière qui permettra à l’ASSE de retrouver sa fierté et à ses supporters le bonheur, et bien sûr qu’il l’aime comme nous toutes et tous » a récemment confié Bernard Caïazzo.

« Il n’y a pas d’acheteur »