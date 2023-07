Le PSG lâche une énorme punchline sur Mbappé

Thibault Morlain

Cela fait maintenant quelques semaines qu’on ne parle que du feuilleton Kylian Mbappé. En annonçant son choix de ne pas prolonger jusqu’en 2025, l’international français a déclenché la colère du PSG. Depuis, la tension ne cesse de monter, notamment du coté de la direction parisienne. D’ailleurs, au sein du PSG, on n’est pas privé de lâcher une punchline sur Mbappé.

Désormais, le PSG n’hésite plus à hausser le ton face à Kylian Mbappé. Un discours ferme tenu d’ailleurs publiquement par Nasser Al-Khelaïfi en marge de la présentation de Luis Enrique. Interrogé sur l’avenir de l’attaquant du PSG, le président du club de la capitale n’a pas hésité à lui mettre la pression : il n’est pas question que Mbappé parte libre, donc soit il prolonge, soit il part cet été.

« Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain »

Du côté du PSG, on s’agace donc de plus en plus de ce feuilleton autour de Kylian Mbappé. Le Parisien a d’ailleurs rapporté une punchline prononcée au sein de la Factory à propos du numéro 7 du club de la capitale. « Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain. Et s’il veut partir, pas de problème. Juste, qu’il nous le dise », explique-t-on au PSG.

Une punchline déjà utilisée par Mbappé