Thomas Bourseau

Lassé des retournements de situation réguliers avec Kylian Mbappé, le PSG dirait stop en interne. Après avoir posé les bases concernant sa révolution de traitement des stars avec l’épisode saoudien de Lionel Messi, le club a fait passer un message dans la presse espagnole à Mbappé.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la guerre est déclarée. Refusant d’activer la clause pour prolonger son contrat d’un an jusqu’en juin 2025, Mbappé s’est attiré les foudres de Nasser Al-Khelaïfi. Cette semaine, le président du Paris Saint-Germain a confié que Mbappé ne pouvait pas partir libre et qu’il restait au grand maximum deux semaines pour prendre une décision.

Le Paris Saint-Germain veut faire de Mbappé un nouvel exemple après Messi

Cet ultimatum du président Al-Khelaïfi, Marca l’explique en faisant un parallèle avec le cas Lionel Messi qui s’en était allé en Arabie saoudite début mai sans l’aval du club parisien. Messi avait été suspendu pendant une semaine et le PSG montrait alors que la politique de l’institution changeait : le club passe au-dessus de n’importe quel joueur. Le Paris Saint-Germain veut également resserrer la vis concernant le dossier Mbappé.

PSG : C'est confirmé, Mbappé a tranché pour son départ ! https://t.co/smDdGogTVA pic.twitter.com/j0yGfDvMPo — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

«Le PSG est au-dessus de tout le monde, du président et de tout joueur, quel qu'il soit»