Un nouveau joueur du PSG déclenche un clash improbable

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatre ans après son arrivée au Bayern Munich, Lucas Hernandez a décidé de s'engager avec le PSG cet été. L'international français a ainsi écrit un message d'adieu sur ses réseaux qui n'a pas plus à deux légendes du club bavarois qui n'ont pas hésité à fracasser le néo-Parisien.

C'est désormais officiel, Lucas Hernandez est un nouveau joueur du PSG. L'international français s'est engagé pour environ 45M€ en provenance du Bayern Munich où il aura évolué durant quatre saisons. Cela donc bien un message d'adieux.

En feu sur le mercato, le PSG prépare une bombe https://t.co/jglLrPX4Dy pic.twitter.com/AIlrVWgUt8 — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Le message d'adieux de Lucas Hernandez au Bayern

« Aujourd’hui, c’est avec le cœur lourd que je fais mes adieux au club. Après mûre réflexion, j’ai décidé de relever de nouveaux défis. (…) Ce club m’a fait grandir en tant que joueur et en tant que personne. Je suis fier d’avoir porté le maillot d’un des clubs les plus prestigieux au monde. Enfin je vous demande de respecter ma décision, même si les adieux sont toujours difficiles », écrit Lucas Hernandez sur Instagram .

Les légendes du Bayern partent au clash