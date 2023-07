PSG : Mbappé bloque de gros transferts !

Thibault Morlain

Tandis que Kylian Mbappé veut rester au PSG, le club de la capitale est lui prêt à se séparer du Français s'il ne prolonge pas. Ce feuilleton retient actuellement tout l'attention et on attend d'y voir donc plus clair concernant Mbappé. Et c'est visiblement le cas de tout le monde puisque le Français aurait mis le marché à l'arrêt actuellement. Explications.

En marge de la présentation de Luis Enrique comme nouvel entraîneur du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait mis la pression sur Kylian Mbappé pour son avenir. Le président du club de la capitale avait alors prévenu, Mbappé a deux semaines pour accepter de prolonger, sans quoi il sera placé sur le marché des transferts.

« Tout est à l'arrêt »

Tout le monde attend la réponse de Kylian Mbappé et pas seulement au PSG. En effet, de nombreux dossiers pourraient être conditionnés par le choix du Français. En attendant, ça ne bouge pas comme l'a souligné un agent pour AS : « Tout est à l'arrêt. Dès que Mbappé décidera de son avenir, l'argent commecera à bouger ».

Le futur jeu des chaises musicales

Et de ce transfert ou non de Kylian Mbappé vont donc dépendre plusieurs transferts en Europe. Le PSG pourrait devoir bouger pour remplacer le Français avec les possibles arrivées de Victor Osimhen, Harry Kane, Dusan Vlahovic ou encore Randal Kolo Muani. Le premier domino pourrait alors tomber, d'autres suivront et le jeu des chaises musicales pourra alors débuter une fois le cas Mbappé réglé.