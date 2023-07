OM : Le RC Lens veut plomber un transfert à 57M€

Arnaud De Kanel

Épatant dauphin du PSG cette saison, le RC Lens voit ses meilleurs joueurs faire l'objet de plusieurs offres. Loïs Openda, proche du RB Leipzig, en fait bien évidemment partie et le club artésien penserait à le remplacer par un attaquant suivi par l'OM.

Le mercato est le sujet bouillant du moment dans tous les clubs. Le RC Lens aura bien du mal à retenir ses meilleurs joueurs puisque Seko Fofana pourrait répondre aux sirènes en provenance d'Arabie saoudite tandis que Loïs Openda a publiquement réclamé son transfert à Leipzig. « Un transfert à Leipzig ? Mon agent s'occupe de ça avec ma famille. Je suis toujours au RC Lens et sous contrat (jusqu'en juin 2027) jusqu'à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir. Ils viennent de remporter deux Coupes d'Allemagne (2022, 2023). Ils sont européens chaque saison. Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m'expliquent que j'ai besoin d'une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même », avait-il confié à L'Equipe . Les Sang et Or ont identifié son remplaçant et ça ne devrait pas plaire à l'OM.

Arsenal réclame 57M€ pour Balogun

A la recherche d'un attaquant, l'OM lorgnerait toujours sur Folarin Balogun selon le Daily Mail . Le quotidien britannique précise qu'Arsenal attendrait pas moins de 57M€ pour faire partir son attaquant. L'international américain plait également au RC Lens.

Balogun pour oublier Openda ?