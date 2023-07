Surprise, le PSG va récupérer 16M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de cinq nouveaux joueurs pour environ 150M€. Désormais, afin de poursuivre son gros recrutement, le club de la capitale doit se délester de certains joueurs jugés indésirables. Cela tombe bien puisque deux d'entre eux sont sur le point de quitter Paris.

Comme attendu, le PSG se montre très actif cet été. Dans cette optique, dans la foulée de la présentation de Luis Enrique, cinq officialisations sont tombées à savoir celles des signatures de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In et Lucas Hernandez. En ajoutant le transfert définitif d'Hugo Ekitike, ce sont 150M€ qui ont déjà été dépensés par le club de la capitale. Il va donc falloir vendre afin de poursuivre le recrutement.

Luis Enrique débarque au PSG, c’est déjà chaud avec Mbappé https://t.co/rIxbCvoaze pic.twitter.com/mGz7VtV5ZT — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Icardi va signer à Galatasaray...

D'ailleurs, le PSG ne manque pas de candidats au départ. Mais le premier qui pourrait être transféré est bien Mauro Icardi. L'attaquant argentin sort d'un prêt très convaincant à Galatasaray, à tel point que le club stambouliote va le recruter définitivement pour environ 10M€ comme l'a révélé L'EQUIPE .

... Paredes aussi !