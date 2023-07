RC Lens : Un transfert au PSG où à l’OM ? Il répond cash

Arnaud De Kanel

Grand artisan du retour au premier plan du RC Lens, Franck Haise attise les convoitises. S'il refuse de l'avouer, le manager général des Sang et Or a sans doute été sollicité par l'OM et le PSG qui recherchaient un entraineur. Sa décision était prise.

Le RC Lens n'a échoué qu'à un petit point du PSG cette saison en Ligue 1. Le club artésien a réalisé la meilleure saison de son histoire sur le plan comptable et doit une fière chandelle à son manager général Franck Haise. Son travail n'a sans doute pas échappé au PSG ainsi qu'à l'OM qui se cherchaient un nouvel entraineur mais c'était presque mission impossible pour convaincre l'homme de 52 ans.

Haise récompensé

Après avoir été élu meilleur entraineur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, Franck Haise a été nommé meilleur entraineur français de l'année par ses pairs pour France Football . Une nouvelle récompense qui vient garnir un CV certainement lu par le PSG et l'OM durant l'été. Néanmoins, il n'était pas question d'un départ pour Haise.

«Il y a eu des sollicitations»