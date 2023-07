Mercato - OM : La surprenante annonce de Deschamps !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est une légende du football français et une icône de l’OM. Patron sur le terrain et sur le banc de touche du club phocéen, Deschamps avoue avoir un lien particulier avec l’Olympique de Marseille et n’écarte pas un éventuel retour.

Didier Deschamps a remporté la Ligue des champions lors de son passage en tant que joueur à l’OM, la seule C1 remportée par le club phocéen et par tout le football français. Par la suite, avant de devenir le sélectionneur de l’équipe de France à compter de l’été 2012, Didier Deschamps s’occupait de l’équipe première de l’OM. Contractuellement lié à la Fédération française de football jusqu’à l’été 2026, Deschamps pourrait-il s’asseoir à nouveau sur le banc de touche de l’OM à l’avenir ?

«Marseille ? J’ai un attachement particulier»

À l’occasion d’une entrevue accordée à RTL , Didier Deschamps n’a clairement pas caché son affection envers l’OM, un club pour lequel il a défendu les couleurs en tant que joueur et entraîneur. « C’est valable pour tous les clubs pour lesquels j’ai porté le maillot, et entrainé aussi, j’ai un attachement particulier même si ça m’est arrivé de jouer et d’entraîner le même club aussi. Il y a la Vieille Dame du côté de Turin aussi. Mais c’est pas pour ça que ça va avoir une quelconque influence sur mes choix ou ma façon de vivre ».

Un retour à l’OM pour Deschamps ? : «Ne jamais dire jamais»