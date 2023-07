Mercato : Transfert à 80M€, le PSG les écœure

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec déjà cinq recrues officialisées depuis le début du mercato, le PSG se montre hyper actif afin de renforcer son effectif. Et ce n'est probablement pas terminé. En effet, le prochain objectif du club de la capitale sera de recruter Bernardo Silva. Une offre de 80M€ pourrait partir. De quoi dégoûter le FC Barcelone.

En ce début de mercato, le PSG ne chôme pas. Et pour cause, dans la foulée de l'annonce de la nomination de Luis Enrique, qui succède à Christophe Galtier sur le banc parisien, le club de la capitale a officialisé l'arrivée de cinq nouveaux joueurs à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In et Lucas Hernandez. Mais le meilleur reste probablement à venir.

Séisme imminent au PSG à cause de Mbappé ? https://t.co/sFmvAEGvZ8 pic.twitter.com/gujomdT20Z — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Le PSG s'active pour Bernardo Silva

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Bernardo Silva est bien la grande priorité de l'été pour le PSG. Une tendance confirmée par MARCA qui explique que l'international portugais est bien le prochain objectif du club de la capitale qui devrait prochainement dégainée une offre.

Largué, le Barça ne peut pas rivaliser