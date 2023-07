En feu sur le mercato, le PSG prépare une bombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de cinq nouveaux joueurs. Néanmoins, c'est encore loin d'être terminé, et le meilleur est même surement à venir à Paris. Et pour cause, le prochain objectif de Luis Campos est bel et bien Bernardo Silva.

Comme attendu, il aura fallu attendre la nomination du successeur de Christophe Galtier pour que le mercato du PSG se décante. Ainsi, dans la foulée de la nomination de Luis Enrique, le club de la capitale a enchaîné les officialisations. Cinq en quatre jours. Ainsi, Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In et Lucas Hernandez se sont tous engagés avec le PSG ces dernières heures. Mais c'est encore loin d'être terminé.

Le PSG s'active désormais pour Bernardo Silva

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité de l'été du PSG se nomme Bernardo Silva. Et MARCA confirme ce lundi que c'est bien le prochain objectif de Luis Campos. Le club de la capitale compte bien accélérer dans les prochaines heures afin de boucler ce transfert. Le média espagnol assure même que ce sera la « prochaine bombe » du mercato parisien.

Jorge Mendes à la manœuvre

Et sans surprise, c'est bien Jorge Mendes qui est à la manœuvre dans ce dossier. Le célèbre agent portugais, qui a déjà placé Marco Asensio au PSG cet été, profite de ses excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour tenter d'envoyer un autre de ses joueurs vers la capitale.