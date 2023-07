Mercato : Le PSG veut une star, ce sera 80M€ !

Jean de Teyssière

Le mercato du PSG semble encore loin d'être terminé. Devant le possible départ de Kylian Mbappé, Luis Campos continue de chercher son potentiel remplaçant et le nom d'Harry Kane avait été cité. Très attaché à son club formateur de Tottenham, Harry Kane pourrait quitter l'Angleterre cet été et l'intérêt du Bayern Munich a permis de voir son prix être fixé.

Les six nouvelles recrues du PSG n'ont pas enlevé la priorité absolue pour le club de la capitale : recruter un attaquant. Avec le départ de Lionel Messi et le possible de Kylian Mbappé, le club de la capitale doit se trouver un attaquant de classe mondiale.

Harry Kane vers le Bayern Munich ?

Toujours orphelin de Robert Lewandowski, le Bayern Munich chercherait à recruter Harry Kane. L'entraîneur, Thomas Tuchel, l'aurait même rencontré à Londres et Tottenham a fixé un prix pour son joueur. Après un refus de 80M€, le Bayern va continuer à insister.

Tottenham en veut au moins 80M€

D'après le journaliste italien Fabrizio Romano, le club des Spurs de Tottenham ne compte pas lâcher si facilement son attaquant vedette. En effet, en dessous de 80M€, l'offre ne sera pas écoutée. Le PSG est désormais fixé s'il souhaite le recruter et s'il veut vraiment se greffer au Bayern Munich pour Kane, il faudra y mettre le prix.