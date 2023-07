Mbappé - PSG : C’est fini, la guerre est totale

Axel Cornic

La relation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, grande star de l’équipe, semble être devenue glaciale. La faute à une annonce tonitruante du joueur, qui vise un départ libre en juin 2024, ce qui serait une véritable catastrophe pour l’image du club parisien. Son entretien à France Football publié tout récemment n’a en en rien arrangé les choses et les retrouvailles s’annoncent explosives.

D’idole à paria, la situation de Kylian Mbappé a radicalement changé depuis la fin de saison de Ligue 1. Meilleur joueur de l’effectif, la star française a porté le PSG au cœur d’une saison extrêmement compliquée, mais souhaiterait désormais claquer la porte et donc ouvrir un tout nouveau chapitre de sa carrière.

« Le plus grand joueur du monde ne peut pas partir gratuitement »

Le problème, c’est que plan de Mbappé est de partir libre en juin 2024, sans donc activer l’année supplémentaire en option présente dans son contrat et ne laissant donc pas le moindre sou au PSG. Un véritable désastre pour un club qui lui a offert un contrat légendaire il y a plus d’un an et qui n’a aucune intention de le perdre libre, comme l’a clairement expliqué Nasser Al-Khelaïfi récemment, lâchant notamment : « Le plus grand joueur du monde ne peut pas partir gratuitement ».

Al-Khelaïfi choqué par la dernière sortie de Mbappé

Justement, le président du PSG a pris une place centrale dans le dossier Mbappé ces derniers jours. Que ce soit en conférence de presse ou dans des interviews, il a clairement mis la pression sur son joueur, brandissant même la menace d’un transfert sans une prolongation dans les prochains quinze jours. Le ton est monté d’un cran après la sortie de l’entretien de Mbappé dans France Football ce samedi ! RMC Sport a en effet révélé qu’Al-Khelaïfi aurait été choqué par les propos tenus par le joueur et l’aurait clairement invité à prendre la porte si le projet du PSG ne lui plait pas.

Un divorce quasiment acté ?