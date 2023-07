Le Qatar n’en peut plus, une énorme punchline lâchée à Mbappé

Axel Cornic

L’entretien de Kylian Mbappé publié ce samedi par France Football, a fait l’effet d’une petite bombe. La star française y égratigne en effet son propre club et les réactions ne se seraient pas fait attendre, puisque plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain se seraient plaints auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier semble d’ailleurs s’éloigner de plus en plus de Mbappé, dont le départ pourrait commencer à devenir une évidence.

Les prises de parole de Kylian Mbappé sont toujours très suivies et évidemment, son interview accordée à France Football n’a pas fait exception. La star française y aborde plusieurs sujets de sa saison 2022/2023, mais il fait également le bilan du projet de son club et ne se montre pas vraiment tendre envers le PSG.

La colère gronde au PSG

Très rapidement relayés, les propos de Mbappé semblent être arrivés aux oreilles de certains joueurs parisiens, qui se seraient plaints auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Sky Sports révèle même que deux de ces six joueurs seraient des recrues récentes et RMC Sport va plus loin en dévoilant la teneur de l’un des messages parvenus au président du PSG, où il est écrit : « Ceci est une insulte pour le club ».

« Pourquoi ne part-il pas maintenant ? »