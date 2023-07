Incroyable, Mbappé lâche un tacle inattendu au PSG

Axel Cornic

La relation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain s’est tendue ces dernières semaines, notamment avec l’annonce tonitruante du joueur concernant son avenir. Désormais, un départ semble plus que jamais possible et la star française ne fait pas vraiment de son mieux pour recoller les morceaux, notamment dans une interview publiée par France Football ce samedi.

Après une énième saison délicate au PSG, avec notamment une élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé a lâché une énorme bombe. Via un communiqué relayé par l’ AFP , le capitaine de l’équipe de France a en effet ouvert grand la porte à un départ libre en juin 2024, ce qui serait un énorme désastre pour l’image du PSG.

« Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club »

Dans un long entretien accordé à France Football , Mbappé est revenu sur cet échec en Ligue des Champions, avec un tacle à peine voilé à la direction du PSG. « Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG (pour gagner la Ligue des Champions), ce n'est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu'on pouvait, point » a expliqué la star française. « Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible ».

« En Ligue des Champions, on a été impuissants »

« J'ai mis une quarantaine de buts en club (41), une dizaine en sélection (13). J'ai été meilleur joueur, meilleur buteur pour la cinquième année de suite en Ligue 1 » a poursuivi Kylian Mbappé. « En Ligue des Champions, malheureusement, je me suis blessé avant le match aller et, au retour, on a été impuissants. Mais, en phase de poules, il me semble que j'ai été le joueur le plus décisif ».

« Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre »