PSG : La nouvelle recrue répond cash sur une polémique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a finalement officialisé jeudi le recrutement de Milan Skriniar, qui était acté en interne depuis l’hiver dernier alors que le défenseur slovaque est arrivé au terme de son contrat avec l’Inter Milan. Skriniar a d’ailleurs été miné par les blessures ces derniers mois, mais il a tenu à tout de suite rassurer les supporters du PSG sur son état de santé.

Les annonces s’enchainent au PSG en cette période de mercato estival ! Le club de la capitale vient en effet d’officialiser les recrutements de Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar. Ce dernier, qui était déjà ardemment courtisé par le PSG l’été dernier, débarque finalement libre après la fin de son contrat avec l’Inter Milan, mais pas forcément dans les meilleures dispositions. En effet, touché au dos, Skriniar a été éloigné des terrains ces six derniers mois, ce qui interloque forcément une bonne partie des supporters du PSG.

PSG : La guerre est déclarée pour cet énorme transfert https://t.co/7fcB4LcoQE pic.twitter.com/pFq6jtSXFt — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

« Je suis à 100% »

Mais pour son premier entretien accordé aux médias officiels du PSG jeudi après l’officialisation de son transfert, Milan Skriniar a tenu à rassurer sur son état physique : « Les quelques derniers mois n'ont pas été simples pour moi, j'ai été blessé, j'ai eu un problème au dos. Mais aujourd'hui tout va mieux, je me sens parfaitement bien. J'ai disputé deux rencontres avec mon équipe nationale de la Slovaquie, donc je suis prêt. Après m'être remis de ma blessure, je n'ai jamais arrêté l'entraînement, je suis donc à 100%, et peut-être même plus », indique le défenseur slovaque de 28 ans.

« Je suis déjà entré dans l’histoire du club »