Il débarque au PSG et lâche déjà une révélation

Un an après les premières rumeurs l'annonçant au PSG, Milan Škriniar est enfin Parisien. L'international slovaque s'est engagé jusqu'en 2028 avec le club de la capitale. Et pour le site officiel du PSG, il a livré ses premiers mots, assurant notamment qu'il n'a jamais hésité au moment de faire son choix.

C'est enfin officiel ! Il aura effectivement fallu attendre quasiment un an pour Milan Škriniar s'engage avec le PSG. L'été dernier, alors qu'il ne lui restait plus qu'un an de contrat, le club de la capitale avait essayé de l'enrôler en offrant plus de 50M€ à l'Inter Milan qui avait repoussé toutes les offres. Même constat lors du précédent mercato d'hiver. Mais c'est désormais officiel, le Slovaque a signé jusqu'en 2028 avec le PSG. Et visiblement, il n'a pas hésité longtemps.

🆕✍️Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons.Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeŠkriniar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

«C'était un choix simple à faire pour moi»

« C'était un choix simple à faire pour moi. Quand un club comme le Paris Saint-Germain souhaite vous recruter, le choix est rapidement fait. Quand j'ai su que j'avais l'opportunité de venir ici, j'étais très heureux. J'ai vu beaucoup de matches du PSG, je crois que tout le monde autour de la planète regarde les matches du Paris Saint-Germain, tout le monde sait qu'il y a de grands joueurs ici. Je sais que c'est une des meilleures équipes du monde, le choix s'est fait en une seconde ! J'ai hâte de commencer à travailler avec mes nouveaux coéquipiers et de rencontrer tout le monde au club », assure Milan Škriniar sur le site officiel du PSG.

Skriniar ne craint pas la pression au PSG