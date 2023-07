Le PSG fait un flop sur le mercato, transfert annoncé

Thomas Bourseau

Alors qu’il n’a pas su s’imposer ni au PSG, ni à la Roma cette saison en prêt, Georginio Wijnaldum a fait part d’une éventuelle continuité à Paris. Mais le club parisien aurait d’autres plans et deux options s’offriraient à Wijnaldum.

À l’été 2021, alors qu’il sortait d’un Euro plutôt convaincant avec les Pays-Bas et qu’il avait remporté la Premier League un an plus tôt avec Liverpool et la Ligue des champions en 2019, Georginio Wijnaldum n’a pas vraiment brillé au PSG. Au point où le club de la capitale l’a prêté à la Roma pour l’intégralité de la saison.

Wijnaldum interpelle le PSG

Néanmoins, l’international néerlandais ne restera pas sous les ordres de José Mourinho au sein du club de la Louve . Dernièrement, Georginio Wijnaldum affirmait lors d’un entretien accordé à L’Équipe qu’il serait prêt à poursuivre au PSG. « Si j’accepterai de rester ? Oui, s’ils le disent alors je reste. J’ai parlé avec Nasser al-Khelaïfi plusieurs fois. Il m’a envoyé des textos. Luis Campos aussi ».

La Turquie ou un retour aux sources pour Wijnaldum ?