ASSE : Il lâche un énorme aveu après son transfert

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison éblouissante, Jean-Philippe Krasso a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec l'ASSE afin de rejoindre l'Etoile Rouge de Belgrade. L'histoire aurait pu être bien différente car l'attaquant ivoirien n'avait pas encore fait son choix il y a un mois.

L'ASSE n'a rien pu faire. Séduit par la proposition de l'Etoile Rouge de Belgrade, Jean-Philippe Krasso a préféré rallier la Serbie plutôt que de continuer son aventure dans le Forez. Les Verts perdent leur meilleur joueur après avoir longtemps espéré le conserver. Tout s'est joué il y a à peine un mois lors d'un rassemblement avec la Côte d'Ivoire.

La décision tardive de Krasso

Dans un entretien accordé au Progrès , Jean-Philippe Krasso avoue s'être décidé « quand j’étais en sélection avec la Côte d’Ivoire (mi-juin, NDLR). » L'ancien attaquant de l'ASSE ajoute : « Il fallait que je prenne ma décision car je voulais absolument être présent à la reprise, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. » Le choix de quitter le Chaudron n'a pas été évident.

«J’avais aussi envie de connaître autre chose»