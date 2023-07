Pris au piège par Mbappé et le PSG, il craque

Axel Cornic

La situation autour de Kylian Mbappé remet en question totalement tous les projets du Paris Saint-Germain. Avec le départ de Lionel Messi et celui plus que souhaité de Neymar, il devait en effet être la seule tête affiche de l’équipe, mais désormais il pourrait lui aussi quitter le club. Et l’entretien de ce samedi publié dans France Football n’arrange absolument en rien les choses.

La crise est totale. Depuis l’annonce de Kylian Mbappé relayée par l’ AFP , c’est le feu au PSG et l’avenir semble plus incertain que jamais. La star française souhaiterait en effet partir libre en juin 2024, ce qu’a catégoriquement refusé le président Nasser Al-Khelaïfi, brandissant même la menace d’un transfert dès ce mercato sans une prolongation dans les prochains jours.

Mbappé agace le PSG

L’interview publiée ce samedi dans France Football ne vient que jeter de l’huile sur le feu, puisque Mbappé évoque clairement les limites du projet parisien. Des propos qui semblent avoir agacé à tous les étages, de certains joueurs jusqu’à Nasser Al-Khelaïfi en personne, qui semble décidément s’éloigner de plus en plus de sa star.

Pointé du doigt, Campos balance