Messi claque la porte du PSG, le clan Neymar tente une folle opération

Thibault Morlain

Après deux ans au PSG, Lionel Messi s'est envolé pour les Etats-Unis, s'engageant ainsi avec l'Inter Miami. Au grand dam du FC Barcelone, qui rêvait de voir La Pulga fait son grand retour en Catalogne. Cela ne sera finalement pas le cas et voilà que suite à cet événement, le clan Neymar aurait tenté d'en profiter. Explications.

D'abord proche de prolonger avec le PSG, Lionel Messi est finalement parti libre cet été. L'Argentin avait alors l'embarras du choix pour son avenir. L'Arabie Saoudite voulait faire des folies pour se l'offrir, le FC Barcelone rêvait de boucler la boucle et l'Inter Miami, qui n'a jamais caché son intérêt ces dernières années, était également là. Malgré le rêve de Joan Laporta de rapatrier Messi au Barça et ainsi réparer les choses après son départ en 2021, le septuple Ballon d'Or a finalement fait le choix de rejoindre les Etats-Unis et la franchise de David Beckham.

Le PSG veut boucler son transfert, voici son sauveur ! https://t.co/56HiH6OUfc pic.twitter.com/QrnJOgyegQ — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Neymar de retour au FC Barcelone ?

Le FC Barcelone fera donc sans Lionel Messi et voilà que le clan Neymar y aurait vu là une opportunité à exploiter. En effet, ce lundi, Mundo Deportivo révèle que le numéro 10 du PSG aurait pensé à changer d'air dès que la saison dernière s'est terminée. Ainsi, en voyant La Pulga recaler le Barça, le clan Neymar se serait alors empressé de proposer le Brésilien au club catalan, club qu'il avait quitté en 2017 après 4 saison là-bas.

Que va décider Luis Enrique au PSG ?

En attendant, Neymar reste un joueur du PSG pour le moment. Le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2027 et alors que son avenir fait l'objet de nombreuses rumeurs, cela devrait dépendre grandement de ce que voudra faire Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG. Alors que les deux hommes ne sont pas encore vus, la première discussion entre Luis Enrique et Neymar devrait orienter ce dossier.