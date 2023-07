L’OM veut sa star, un joueur «extraordinaire» est attendu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis la fin du mois de juillet, Alexis Sanchez n'est plus sous contrat avec l'OM. Ce n'est pas pour autant que le club marseillais a baissé les bras dans ce dossier. En coulisses, la direction continue à discuter avec son entourage. En cas d'accord, l'ancienne star du FC Barcelone et de l'Inter pourrait être la tête d'affiche de cet OM version Marcelino.

Le suspense est à son comble dans le dossier Alexis Sanchez. Le joueur chilien n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'OM, mais ne s'est toujours pas engagé avec un autre club. Une situation, qui laisse de l'espoir à Pablo Longoria.

Transfert historique, l’OM annonce la couleur https://t.co/vkluWoFbMn pic.twitter.com/xEC2IfEiD5 — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

L'OM tente le tout pour le tout dans le dossier Sanchez

Comme annoncé par L'Equipe il y a quelques jours, la direction marseillaise est en contact régulier avec l'entourage d'Alexis Sanchez. En cas d'accord, l'international chilien pourrait être l'un des visages de l'OM la saison prochaine comme le confirme Matthias Manteghetti.

« Il serait la figure de proue »