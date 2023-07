Incroyable, l’OM craque et dégaine une offre folle

Axel Cornic

Meilleur joueur de la saison, Alexis Sanchez n’est plus lié à l’Olympique de Marseille depuis le 1er juillet dernier. Son contrat a touché à son terme et récemment la direction de l’OM a laissé planer le doute sur son avenir, puisqu’à 34 ans il chercherait un projet ambitieux qui puisse lui permettre de remporter encore quelques titres.

Fer de lance de l’attaque marseillaise, Alexis Sanchez est un joueur totalement libre. Son contrat s’est en effet terminé et désormais personne ne sait comment va se poursuivre sa carrière, même si l’OM souhaite le garder au moins une saison de plus.

« Aujourd’hui, je ne peux pas dire s’il va continuer ou pas »

Interrogé sur ce sujet récemment, Javier Ribalta ne s’est toutefois pas montré très optimiste. « On va voir dans les prochains jours » a expliqué le bras droit de Pablo Longoria, lors d’un entretien accordé à Les Réservistes sur YouTube . « C’est vrai qu’il a des offres importantes. On doit discuter avec le nouveau coach et lui avec son entourage et avec nous aussi. Aujourd’hui, je ne peux pas dire s’il va continuer ou pas. C’est la vérité ».

Un contrat à 7,5M€ offert à Alexis Sanchez ?

Plus le temps passe et plus le pessimisme grandit pour Alexis Sanchez, avec l’OM qui devrait donc se mettre en quête d’un nouveau buteur si jamais il ne revient pas. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais pour le moment les Marseillais semblent surtout vouloir tout tenter avec l’ancien du FC Barcelone ! D’après les informations du média chilien Terra , l’OM aurait en effet décidé de formuler une offre folle à Alexis Sanchez, avec un salaire de 7,5M€ par an.

Il deviendrait à 34 ans, le plus gros salaire de l’OM

S’il accepte, Alexis Sanchez deviendrait de très loin le joueur le mieux payé de l’OM... alors qu’il est l’un des plus vieux ! A 30 ans, Jordan Veretout gagne actuellement autour des 4,3M€ par an, ce qui lui offre la première place du podium. Dimitri Payet a lui 36 ans et son salaire tourne autour des 3,3M€, ce qui fait de lui le troisième joueur le mieux payé de l’OM.