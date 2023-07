Surprise, l'OM annonce l'arrivée d'une star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato de l'OM soit pour le moment très calme, tout devrait rapidement se décanter. Plusieurs dossiers chauds seront effectivement à résoudre, à l'image de celui d'Alexis Sanchez, dont le contrar a officiellement pris fin le 30 juin. Interrogé sur ce dossier, Javier Ribalta assure toutefois que le club a tout prévu, y compris la possibilité de remplacer le Chilien pour un autre grand joueur.

Pour le moment, le mercato de l'OM est bien calme. Seul Geoffrey Kondogbia a signé alors que Pablo Longoria nous a habitués à dynamiter le marché des transferts. Le club phocéen doit notamment renforcer son secteur offensif puisque Vitinha est le seul avant-centre de métier à disposition de Marcelino. En effet, le contrat d'Alexis Sanchez a pris fin, bien que Javier Ribalta assure que les discussions se poursuivent.

L’OM fait une révélation sur son mercato https://t.co/E4Sor1MJ6T pic.twitter.com/xyPtaJvTM4 — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

L'OM prépare l'après-Sanchez

« On attend avec le nouveau coach. Pour lui (Sanchez), c’est aussi important de connaitre qui arrive. On va voir dans les prochains jours. C’est vrai qu’il a des offres importantes. On doit discuter avec le nouveau coach et lui avec son entourage et avec nous aussi. Aujourd’hui, je ne peux pas dire s’il va continuer ou pas. C’est la vérité », assure le directeur du football de l'OM dans l'émission Les Reservistes sur YouTube avant d'évoquer le recrutement des joueurs qui pourraient remplacer Alexis Sanchez.

«On est en discussions avec des joueurs qui, je pense, ont un haut niveau»