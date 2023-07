Gros mensonge de l’OM sur un dossier mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après seulement une saison passée sur le banc de l’OM, Igor Tudor a mis un terme à sa collaboration avec le club phocéen au terme de cet exercice 2022-2023. Dans la version officielle, c’est le coach croate qui a décidé de mettre un terme à son aventure, mais la réalité est bien différente selon nos informations.

Le 1er juin dernier, en conférence de presse, Igor Tudor et l’OM avaient officialisé la fin de leur collaboration après seulement une saison : « J'ai pris la décision de partir pour des raisons privées et professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. J'ai beaucoup appris. J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée », avait précisé Tudor, affirmant donc qu’il avait lui-même pris la décision de mettre un terme à son aventure à l’OM alors qu’il lui restait une année de contrat et qu’il a réussi à placer le club phocéen sur le podium de Ligue 1, derrière le RC Lens et le PSG.

Ribalta confirme la version de Tudor

Interrogé dans l’émission Les Réservistes, Javier Ribalta est revenu sur ce départ d’Igor Tudor, et le directeur du football de l’OM confirme la version de son ancien entraîneur : « On pensait pas qu’il allait demander de partir. On était contents et on croyait que lui aussi. Je pense qu’il était heureux mais qu’il n’avait pas l’énergie pour continuer. C’est comme ça, c’est un peu notre travail d’action réaction. S’il y a un souci, il faut intervenir. On comprend avant tout la personne, ça s’est fini avec Igor mais la vie continue et on aura un nouveau coach. L’idée de club c’est d’avoir un coach pendant minimum 2-3 ans. Mais c’est comme ça, Jorge a décidé de partir, Igor aussi, ce n’est pas idéal pour le club parce que tu dois tout changer et recommencer. Mais on est ici pour trouver des solutions et on va le faire », confie Ribalta.

Voilà la vérité sur Tudor